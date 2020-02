Iwwerdeems hu sech Leicester an Chelsea bei engem 2:2 d'Punkte gedeelt.

Premier League

Liverpool - Southampton 4:0

1:0 Oxlade-Chamberlain (47'), 2:0 Henderson (60'), 3:0, 4:0 Salah (72', 90')

D'Reds, déi mëttlerweil an der Premier League e Virsprong vun 19! Punkten op den Zweeten hunn, si favoriséiert an d'Partie géint Southampton gaangen. An de leschte 5 Ligamatcher géint d'Saints ass Liverpool all Kéiers als Gewënner vum Terrain gaangen. Déi éischt 45 Minutte sinn allerdéngs mat engem 0:0 op en Enn gaangen, och wa Liverpool méi vum Spill hat.

Nom Säitewiessel hunn d'Jonge vum Trainer Klopp dunn awer opgedréint an 3 Goler geschoss. Den Optakt huet den Oxlade-Chamberlain mat engem secke Rietsschoss gemaach, am weidere Verlaf vun der Partie hunn den Henderson mat engem an de Salah mat weidere Goler de Match entscheet.

Leicester - Chelsea 2:2

0:1, 2:2 Rüdiger (46', 71'), 1:1 Barnes (54'), 2:1 Chilwell (64')

No den éischte 45 Minutten ouni Goler, sollt dat ronnt Lieder am 2. Duerchgang awer puer mol am Filet landen. D'Blues si kuerz nom Säitewiessel duerch de Rüdiger a Féierung gaangen, hunn den Avantage awer bannent kuerzer Zäit nees aus der Hand ginn - d'Foxes waren tëschenzäitlech 2:1 vir. Ronn 20 Minutte viru Schluss huet den däitschen Defenseur eng weider Kéier markéiert a fir Chelsea nees ausgeglach - 2:2 war dunn och d'Schlussresultat.

Manchester United - Wolverhampton

Um 18.30 Auer.

Serie A

Sassuolo - Roma



Um 20.45 Auer.

Ligue 1

PSG - Montpellier

Um 17.30 Auer.

Stroossbuerg - Lille

Um 20.00 Auer.

Nîmes - Monaco

Um 20.00 Auer.

La Liga

Real Madrid - Altético Madrid 1:0

1:0 Benzema (56')

Am Derby vu Madrid war de Benzema den entscheedende Mann. De Fransous huet an der 2. Hallschecht fir seng Faarwen de Score, no enger Flank vum Mendy, opgemaach - déi Kinneklech sollten dës Féierung dann och net méi bis zum Schluss aus der Hand ginn. Real ass mat dëser Victoire an der Tabell weiderhin uewenaus, Atlético ass op der 5. Plaz.

