E Samschdeg war den Optakt vun den Halleffinallen an der Coupe am Basket souwuel bei den Dammen, wéi och bei den Hären.

BBC Gréngewald - Musel Pikes 56:53 (30:25)

Den Optakt hunn d'Dammen aus dem Gréngewald géint d'Damme vun der Musel gemaach. Hei huet ee sech eng ausgeglache Partie kënnen erwaarden, och wann et d'Pikes mam Gréngewald mam aktuelle Champion ze di kruten. D'Miseler wollten awer un déi lescht gutt Matcher uknäppen an an d'Finall anzéien. Dëst huet nom 1. Véierel allerdéngs net onbedéngt gutt ausgesinn, deen déi Hueschterter mat 16:7 däitlech fir sech konnten entscheeden. Am 2. Véierel hu sech d'Pikes awer gutt gewiert an hunn de Wee mat engem 18:14 zeréck an de Match fonnt - 30:25 fir de Gréngewald an der Paus.

Nom Téi war et weider e ganz interessante Match, an deem sech d'Dammen aus dem Gréngewald den 3. Véierel mat 21:14 krope konnten. Si hu gutt opgespillt a mat dësem Erfolleg e grousse Schratt a Richtung Finall gemaach. Am leschte Véierel koumen d'Musel Pikes awer nach eng Kéier erun, ma hunn hir Leeschtung awer mat enger schlechter Trefferquot net belount.

D'Miseler hu gekämpft, mä ëmmer wa se no un d'Géignerinnen erukomm sinn, ass et esou just net duergaangen, fir zeréck an de Match ze kommen. An enger ganz spannender Schlussphas, an där beim Gréngewald net méi vill zesumme gelaf ass, goung de 4. Véierel mat 14:5 fir d'Pikes op den Enn - dat ass op 3 Punkten net duergaangen. De Gréngewald ass domat den 1. Finalist bei den Dammen.

Basket Esch - Musel Pikes

Bei den Häre ass et vu Véierel op 8 un déi 1. Halleffinall tëscht dem Basket Esch an de Musel Pikes.