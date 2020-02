E Samschdeg war den CMCM Indoor-Meeting an der Coque um Kierchbierg. Hei wosst direkt zwee Lëtzebuerger an hire Kompetitiounen ze iwwerzeegen.

Géint eng staark Konkurrenz war et e Samschdeg de Mëtteg den Optrëtt vum Bommstousser Bob Bertemes. De Lëtzebuerger war awer net onbedéngt de Favorit, well Leit wéi de Kemal Mesic a Mezud Pezer - allebéid aus Bosnien - an den Tsanko Arnaudov aus Portugal och un der Kompetitioun deelgeholl hunn.

Bob Bertemes um Mikro vum Jana Peters

Um Enn huet de Lëtzebuerger vum Joer sech awer mat enger Wäit vun 20,42 Meter kënnen duerchsetzen. D'Plazen 2 an 3 ware fir de Bosnier Kemal Mesic mat 19,99 Meter souwéi den Jamaikaner Ashinia Miller mat 19,66 Meter.

De Lëtzebuerger Rekord am Bommstoussen an der Hal läit jo bei 21,03 Meter.

D'Vera Hoffmann, d'Sprinterin an d'Mëttelstreckeleeferin vum Celtic Dikrech, ass iwwer d'1.500-Meter un den Depart gaangen. Si konnt sech no 4 Minutten 19 Sekonnen a 35 Honnertstel knapp misse mat der 3. Plaz zefridde ginn. Dat Zweetplacéiert, d'Aurore Fleury vun Nanzeg, war just 21 Honnertstel méi séier wéi déi jonk Lëtzebuergerin.

Am séiersten op den 1.500 Meter war iwwerdeems d'Giulia Aprile aus Italie mat engem Chrono vu 4 Minutten 18 Sekonnen a 27 Honnertstel.

Weider Kompetitiounen

Am Héichsprong gouf et en neie Meeting-Rekord. De Portugis Paulo Conceicao huet dëse mat enger Héicht vun 2,28 Meter kënne realiséieren.