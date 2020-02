RTL-Informatioune no war den Transfert vum Lëtzebuerger Nationalspiller bei Slask sou gutt wéi an dréchenen Dicher, ma ass dunn awer net zustane komm.

Sollt den Tim Hall aus der Urkain vun Karpaty Lwiw bei Slask an déi iewescht Divisioun a Polen wiesselen?

RTL-Informatioune no war den Transfert vum Lëtzebuerger Nationalspiller sou gutt wéi an dréchenen Dicher. De Wiessel vum 22 Joer alen Zentralverteideger ass awer net zustane komm, well een, no de Fifa-Reegelen, net an enger Saison an 3 verschiddene Clibb däerf gespillt hunn.

Den Hall war jo am Summer vum Progrès Nidderkuer op Lwiw gewiesselt.