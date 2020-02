Bei den Hären konnt sech de Clément Noël am Slalom zu Chamonix a Frankräich virun zwou Iwwerraschungen duerchsetzen.

An der Descente bei den Dammen zu Garmisch-Partenkirchen konnt sech déi däitsch Lokalmatadorin Viktoria Rebensburg mat engem Virsprong vun 61 Honnertstel virun der Italienerin Federica Brignone duerchsetzen. Drëtt gouf mat engem Retard vun 83 Honnertstel déi geléiert Snowboarderin Ester Ledecka aus Tschechien.

Och bei den Hären gouf et eng Victoire fir e Lokalmatador an zwar fir de Clement Noël. Am zweeten Duerchgang sinn allerdéngs ganz vill Fuerer ausgescheet oder just mat engem grousse Feeler an d'Ziil komm sou dat et op de Plazen 2 an 3 mam Timon Haugan (+0,21) aus Norwegen an dem Adrian Pertl (+0,31) aus Éisträich zwou Iwwerraschungen gouf.

© AFP

