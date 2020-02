An der Total League an an der Nationale 2 ginn d'Matcher trotz de Wiederkonditioune gespillt.

Déi national Basketfederatioun huet um Sonndeg eng Partie Matcher wéinst dem Stuerm ofgesot. Betraff sinn alleguer d'Jugendmatcher a bei de Seniore ginn d'Matcher vun den Ekippe B, C an D net gespillt. An der Total League an an der Nationale 2 goufe keng Matcher annuléiert, dës gi wéi geplangt gespillt.