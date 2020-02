Am Playdown am Härebasket war en Donneschdeg den Owend nach eng Partie fir de Kont vum 2. Spilldag, wou sech den Telstar duerchsetze konnt.

Et war um Enn eng 103 op 80 Victoire fir Hesper.

Am Tittelgrupp vun den Dammen gëtt den 2te Spilldag um Freideg den Owend lancéiert. Um 18.30 Auer trëfft Hueschtert op Walfer, an um 19 Auer kritt Diddeleng et mat Esch ze dinn.