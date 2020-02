D'Brooklyn Nets musse fir de Rescht vun der Saison op hire blesséierte Superstar Kyrie Irving verzichten, dat huet de Club offiziell matgedeelt.

D'Blessur gouf schonns am November diagnostizéiert, dono huet de 27 Joer ale Point Guard och schonns 26 Matcher verpasst. No enger Kortison-Spëtz konnt den Irving zwar kuerz spillen, huet sech Ufank Februar awer de Knéi verdréint an ass domat op en Neits ausgefall. Elo muss hien un der rietser Schëller operéiert ginn a verpasst domat de Rescht vun der Saison.

Ouni den Irving an hiren zweete Superstar Kevin Duarnt mussen d'Nets fäerten, dass si et net an d'Playoffs packen. Den Irving hat am Summer ee Véierjoerskontrakt iwwer 141 Milliounen Dollar bei der Ekipp aus Brooklyn ënnerschriwwen.