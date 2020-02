An enger spannender Course konnt sech Norwegen virun Däitschland an der Ukraine duerchsetzen.

D'Italienerinnen hu virun der eegener Kuliss mam Lisa Vittozzi an Dorothea Wierer hir zwee stäerkst Leeferinnen als éischt an d'Course geschéckt an haten nom Wiessel op déi 3. Leeferin Federica Sanfilippo dann och e Virsprong vu ronn 1 Minutt op Polen. D'Federica Sanfilippo an déi jonk an onerfueren Michaela Carrara konnten dono awer net méi mathalen a sinn op déi 10. Plaz zeréck gefall.

D'Polen dogéint hunn als 1. op déi lescht Leeferin Magdalena Gwizdon gewiesselt mee och Si sinn zeréck gefall a schlussendlech nëmme 7. ginn.

Norwegen (Synnoeve Solemdal, Ingrid Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland) hat wärend der Course seng Problemer an huet mam Tiril Eckhoff och 1 mol missen an d'Strofronn mee konnten sech mat der staarker Schlussleeferin Marte Olsbu Roeiseland an duerch gutt leeferesch Leeschtungen dann awer nach den Titel sécheren.

Däitschland war ganz schlecht mam Karolin Horchler gestart mee d'Vanessa Hinz, Franziska Preuss an d'Denise Herrmann konnten am Laf vun der Course ëmmer weider ophuelen a kommen op déi staark 2. Plaz.

Op déi 3. Plaz koum d'Ukraine mat de Leeferinnen Anastasiya Merkushyna, Yuliia Dzhima, Vita Semerenko an Olena Pidrushna.

D'Resultat vun der Staffel vun den Dammen am Iwwerbléck:

1. Norwegen 1:07:05,7

2. Däitschland +10,7

3. Ukraine +18,4