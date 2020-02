Mat engem ganz staarken éischte Sprong konnt sech de Stefan Kraft virum Karl Geiger an Constantin Schmid duerchsetzen.

Mat engem fantastesche Sprong op 103 Meter am éischten Duerchgang hat den Éisträicher Stefan Kraft de Grondsteen fir d'Victoire zu Rasnov a Rumänien geluecht. 103 Meter bedeiten och neie Schanzerekord an déi goufen och nach vum Gregor Schlierenzauer an Constantin Schmid gesprongen. Am zweeten Duerchgang konnt de Kraft seng Féierung dann verdeedegen a wënnt mat insgesamt 270,3 Punkten virum Däitschen Karl Geiger (266,7) an Constantin Schmid (260,2).