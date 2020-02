Beim Réckmatch konnt sech den Gipsy King däitlech géint den Deontay Wilder behaapten.

Et war e Match tëscht zwee Weltmeeschter, déi bis elo nach kee Profi-Kampf verluer hunn. Am Dezember 2018 ware béid géinteneen an de Ring geklommen, ma e Gewënner gouf et deemools net.

Esou koum et zu engem Réckmatch, an deem den Tyson Fury vun Ufank u gewisen huet, wien den Här am Haus ass. Schonn an der zweeter Ronn huet den Deontray Wilder aus dem Our geblutt, an der drëtter Ronn ass hien eng éischte Kéier op de Buedem gaangen.

Am Laf vun der siwenter Ronn am MGM zu Las Vegas huet den Arbitter Kenny Bayless de Match, dee bis dohin kloer vum Fury dominéiert gouf, ofgebrach an de Fury zum Gewënner duerch technesche KO gekréint. Dëst war déi éischt Néierlag an de Carrière vum Deontay Wilder.

Elo gëtt spekuléiert, ob de Wilder eng Revanche géint de Fury ka kréien, oder op dësen elo op den Anthony Joshua wäert treffen, den aktuelle Weltmeeschter vun der IBF, WBO a WBA.