An der Coque ass e Sonndeg den zweete Match vun der Pre-Qualifikatioun fir d'WM 2023 gespillt ginn.

Vun Ufank un ass et den erwaart spannenden Match tëscht Lëtzebuerg an dem Kosovo ginn. Den éischte Véierel war ausgeglach, ma d'Ekipp aus dem Kosovo huet dëse mat engem Virsprong vu 5 Punkten iwwert d'Zäit bruecht. Mat engem knappe 20:25 ass den éischte Véierel fir d'Gäscht op en Enn gaangen. Am zweete Véierel war et weiderhin e Match op Aenhéicht tëscht béide Formatiounen, Lëtzebuerg huet gutt weidergemaach a sou stoung an der Paus eng 45:44-Féierung.

No der Paus krut sech d'Lëtzebuerger Ekipp dann e Bësse vum Géigner geléist. Zum Schluss vum drëtte Véierel ass de Kosovo dann awer nees drukomm, sou dass et mat enger Féierung vu 65:50 an de leschte Véierel gaangen ass. Do ass et de Gäscht dann awer gelongen de Match nach ze dréinen a sou verléiert Lëtzebuerg zum Schluss knapps mat 80:84.

Am nächste Match vun der Pre-Qualifikatioun geet et da fir Lëtzebuerg géint Island.