Racing klappt de Progrès Nidderkuer duerch zwee Goler vum Mabella mat 2:1, Stroossen behält d'Iwwerhand géint Munneref.

Um Samschdeg stoung an der héchster Lëtzebuerger Spillklass stoung den Ufank vum 15. Spilldag um Programm.

Etzella Ettelbréck - Fola 0:1

0:1 Hadji (78')

Am Däich hat d'Etzella mat der Escher Fola eng Ekipp op Besuch, déi mat enger Victoire hir europäesch Ambitiounen ënnermauere wollt.

Déi éischt gutt Chance war allerdéngs fir d'Haushären, ma de Scras konnt dem N'Cho säi Versuch nach vun der Linn krazen.

Duerno hat d'Fola ee liichte Plus u geféierlechen Aktiounen, woubäi de Corral déi beschte Chance an der 36. Minutt net verwäerte konnt.

Nom Téi war d'Etzella besser aus de Kabinne koum, ma dem N'Cho säi Schoss an der 47. Minutt goung um Enn iwwert de Gol. Duerno gouf d'Fola da méi staark, ma an der 74. Minutt war ee Schoss vum Bensi nach net vun Erfolleg gekréint.

4 Minutte méi spéit konnt den Hadji et awer besser maachen. No engem Corner steet de Stiermer vun der Fola ze fräi an huet aus kuerzer Distanz keng Problemer méi. Soumat klappt d'Fola um Enn d'Ettelbrécker Etzella, déi duerch dës Néierlag weider em de Maintien kämpfe mussen.

© Yannick Zuidberg

Progrès Nidderkuer - Racing 1:2

1:0 Francoise (13'), 1:1 Mabella (40'), 1:2 Mabella (87')

Bei schwierege Wiederkonditioune wollt sech d'Lokalekipp mat dräi Punkten un d'Spëtzt vun der Tabell setzen. Déi éischt Minutte stoungen allerdéngs ënnert kengem gudde Stär. Duerch de staarke Wand gouf d'Partie no nëmme 9 Minutte kuerz ënnerbrach, den Här Torres als Offiziellen huet no ronn 10 Minutten awer decidéiert, de Match erëm unzepäifen.

No dëser kuerzer Paus war et d'Lokalekipp, déi mat der éischter Geleeënheet markéiere konnt. No engem Fräistouss vum Muratovic war et de Francoise, dee sech mam Kapp behaapte konnt.

De Racing huet sech allerdéngs net geschockt gewisen. Nodeems de Mabella an der 14. Minutt nach knapp verfeelt hat, konnt hien et an der 40. Minutt awer besser maachen. No enger Pass an de Laf hat de Stiermer vum Racing d'Nerve behal a sou goung et mat engem verdéngte Remis an d'Kabinnen.

Nom Säitewiessel hat et bis zur 65. Minutt gedauert, éier et richteg geféierlech gouf. Op en Neits war et de Francoise, deen no engem Fräistouss mam Kapp un de Ball koum, säi Versuch goung allerdéngs just op d'Lat.

An enger schwaacher zweeter Hallschent ouni vill Chance war et de Mabella, deen de Match mat sengem Gol an der 87. Minutt entscheede konnt an dem Racing soumat 3 Punkte séchert.

© Jeff Birsens

Stroossen - Munneref 1:0

1:0 Lahyani (21')

Zu Stroossen, wou d'Lokalekipp op Munneref getraff ass, war et d'UNA, déi bei engem schwéier bespillbaren Terrain d'Féierung markéiere konnt. An der 21. Minutt hat de Lahyani sech aus ronn 16 Meter een Häerz geholl a konnt de Ball präzis am lénken Eck ënnerbréngen.

Nom verdéngten Avantage vun der Lokalformatioun war Munneref beméit, ma si konnten hir Geleeënheeten awer net notzen.

An der zweeter Hallschent hu sech béid Formatiounen iwwert wäit Strecken neutraliséiert, esou dass déi 188 Supporter keng honnertprozenteg Chance méi zu Gesiicht kruten. Stroosse kann déi dräi Punkte soumat doheem halen, Munneref steet weider ënnen dran.

© Eugène Thommes

Titus Péiteng - Rouspert

18:00 Auer

Hueschtert - Déifferdeng

18:30 Auer