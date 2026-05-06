RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dëschtennis-WM zu LondonLëtzebuerger Damme setze sech géint Brasilien duerch, treffen elo op Japan

RTL Lëtzebuerg
D'Lëtzebuerger Dammen hu sech bei der Dëschtennis-Weltmeeschterschaft zu London mat enger knapper 3-2-Victoire géint Brasilien fir d'Aachtelsfinall qualifizéiert.
Update: 06.05.2026 11:15
D'Ni Xia Lian bei der Weltmeeschterschaft a China am Oktober 2024.
D'Ni Xia Lian bei der Weltmeeschterschaft a China am Oktober 2024.
© XIAO YIJIU/Xinhua via AFP

D'Lëtzebuerger Dammen hunn en Dënschdeg den Owend bei der Dëschtennis-Weltmeeschterschaft zu London géint Brasilien gewonnen. No ronn dräi an enger halwer Stonn konnten d'Lëtzebuergerinnen d'Partie an der 1/16-Finall knapp mat 3-2 fir sech entscheeden an domat eng Plaz ënnert de beschte 16 Ekippe vun der Welt sécheren.

Direkt vum Ufank u war et en intensiven an ausgeglachene Match, wou vill Sätz eréischt um Enn entscheet goufen. Brasilien ass duerch seng Spillerin Bruna Takahashi mat 1-0 a Féierung gaangen. D'Sarah De Nutte huet géint d'Nummer 23 vun der Weltranglëscht gutt matgehalen, ass awer trotz enger staarker Leeschtung mat 1-3 ënnerleeën.

Duerno huet d'Ni Xia Lian Lëtzebuerg zeréck an de Match bruecht. Si huet sech an engem spannende fënnef-Sätz-Match géint d'Giulia Takahashi, d'Schwëster vun der Bruna an d'Nummer 111 op der Weltranglëscht, knapp mat 3-2 duerchgesat.

Dem Enisa Sadikovic ass dunn d'Iwwerraschung gelongen: Si huet géint d'Laura Watanabe, Nummer 112 op der Weltranglëscht an iwwer 250 Plazen virun hir, an engem weideren enke Match mat 3-2 gewonnen.

Am véierten Eenzel hat d'Ni Xia Lian d'Chance, d'Victoire fir Lëtzebuerg ze sécheren. No engem staarke Comeback no engem 0-2-Réckstand louch si am fënnefte Saz mat 10-9 vir an hat Matchball. Leider konnt si dësen net notzen, an d'Bruna Takahashi huet de Match nach gewonnen, esou dass et 2-2 stoung.

D'Decisioun huet also missen am leschten Eenzel kommen. Hei huet d'Sarah De Nutte géint d'Giulia Takahashi d'Nerve behalen an eng souverän a konzentréiert Leeschtung gewisen. Mat engem kloren 3-0 huet si Lëtzebuerg den entscheedenden Triumph geséchert.

An der Aachtelsfinall geet et elo fir Lëtzebuerg schonn en Mëttwoch de Moie weider géint Japan. D'japanesch Ekipp zielt zu de grousse Favoritten an ass zu London mat Staren ewéi der Miwa Harimoto (WR 5), der Hina Hayata (WR 11), der Honoka Hashimoto (WR 15), der Miyu Nagasaki (WR 16) an der Rin Mende (WR 125) vertrueden.

Am meeschte gelies
ILRES Sonndesfro
Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP
Video
101
Prozess ëm presuméiert Policegewalt
De Parquet freet Prisongsstrofe fir déi véier ugeklote Beamten
Audio
Fënnef Persoune goufe blesséiert
Heftegen Accident um CR137 tëscht Berbuerg a Manternach
Video
Fotoen
Zweete Prozessdag
Haapt-Sculpteur seet aus, en hätt virun de Risike vum Emplacement vun der Skulptur gewarnt
Video
Audio
Zu Éiter
Attrapp vun enger Granat léist gréissere Policeasaz aus
Weider News
1. Ronn K.O.-Phas
Dëschtennis-WM zu London: Lëtzebuerger Dammen en Dënschdeg géint Brasilien
Dëschtennis-WM zu London
Lëtzebuerger Damme stinn an der K.O.-Phas, Häre verpasse se knapps
2
Dëschtennis-WM
Lëtzebuerger Häre feiere kloer Victoire iwwer Katar, Damme verléiere géint Portugal
1
Dëschtennis-WM
Lëtzebuerger Damme souverän, Hären no un Iwwerraschung
Dëschtennis-WM
"Op d'WM goen, ass en Dram, deen an Erfëllung geet"
Video
2
Dëschtennis
Hueschtert-Foulscht an Houwald stinn an der Finall
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.