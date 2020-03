Feine Succès fir d'Eléonora Molinaro (WTA-256) bei engem 15.0000 Dollar-ITF-Tennis Tournoi zu Antalya an der Tierkei.

An der Finall setzt sech déi 19 Joer jonk Spillerin vun der Schéiss kloer an zwee Sätz 6-2, an 6-2 géint d'Lokalmatadorin Zeynep Sonmez (WTA-651) duerch.

D'Lëtzebuergerin hat sech e Samschdeg an der Ronn vun de leschte Véier an zwee Sätz mat 6:1 a 6:4 géint déi Chineesesch Qualifikantin Jianqxue Han duerchgesat.