Béid Lëtzebuerger waren de Weekend zu Devonport an Australien um Depart an hu sech an den Top 10 klasséiert.

De Joé Kurt war de Weekend bei der éischter Manche vun der World Paratriathlon Series zu Devonport an Australien am Asaz. De Lëtzebuerger huet sech als 8. klasséiert a sech domadder wichteg Punkten en vue vun enger méiglecher Olympia-Qualifikatioun geséchert. LINK: Resultat vun der World Paratriathlon Series Op der nämmlechter Plaz war och de Stefan Zachäus um Depart. Hien huet sech bei enger Manche vum Oceania Cup iwwert déi kuerz Distanz als 4. klasséiert. LINK: Resultat vun der Coupe Continentale