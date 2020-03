De Fransous huet an der leschter Kombinatioun vun der Saison der Konkurrent keng Chance gelooss a sech souverän d'Victoire geséchert.

Den Alexis Pinturault bleift och an der Saison 2019/2020 dee stäerkste Schifuerer an der Kombinatioun. Scho fir 6. Kéier huet sech den 28 Joer ale Fransous e Sonndeg déi kleng Kristallkugel an dëser Discipline geséchert.

Mat 2 Minutte 4 Sekonnen an 90 Honnertstel huet hie sech am éisträicheschen Hinterstoder nom Super G an dem Slalom duerchgesat. Mat engem Retard vun 0,99 Sekonnen ass de Mauro Caviezel op déi zweete Plaz gefuer. Den Alexander Aamodt Kilde hat als Drëtten e Réckstand vun 1,25 Sekonnen. Den Norweger bleift am Gesamtweltcup a Féierung, ma de Pinturault ass op 34 Punkten erukomm.

Bei den Damme konnt zu La Thuile e Sonndeg keng Course gefuer ginn. Ze vill Schnéi war an de leschte Stonne gefall.