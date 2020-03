Wéi d'Fondation Cancer e Mëttwoch de Moie matgedeelt huet, gouf de Relais pour la Vie annuléiert, dee fir den 21. an 22. Mäerz 2020 virgesi war.

Et géif een déi Decisioun bedaueren, mä et wier eng Viriischtsmoossmnam, besonnesch fir déi Patienten, deenen hiren Immunsystem geschwächt ass an dofir besonnesch vulnerabel sinn, gëtt d'Directrice vun der Fondatioun Lucienne Thommes, zitéiert.

Beim Relais pour la Vie huelen all Joers eng 13.000 Leit Deel an e sollt dëst Joer de Weekend vum 21. an 22. Mäerz sinn.

Sou heescht et am Communiqué vun der Fondation Cancer.

Communiqué

Suite à l'évaluation du risque dans le contexte de l'épidémie actuelle de COVID-19 par la Direction de la Santé, la Fondation Cancer a pris la douloureuse décision d'annuler l'édition 2020 du Relais pour la Vie prévue les 21 et 22 mars à la Coque. Le Relais pour la Vie, le rendez-vous annuel de solidarité avec les patients atteints de cancer, accueille chaque année plus de 13 000 participants.

« C'est avec le cœur lourd que nous annonçons son annulation. Mais la santé des relayeurs, partenaires, bénévoles et surtout celle des patients dont le système immunitaire est souvent affaibli est notre priorité absolue », explique la directrice de la Fondation Cancer, Lucienne Thommes.

Dans les prochains jours, la Fondation Cancer contactera les capitaines d'équipes ainsi que les donateurs pour les informer des modalités de remboursement.

Nous regrettons profondément de ne pouvoir vous accueillir aux dates prévues et nous vous donnons rendez-vous en 2021.