Dës Decisioun hunn déi Responsabel vun der DFL e Méindeg de Mëtteg zu Frankfurt/Main decidéiert.

Dës Decisioun ass vun de 36 Veräiner aus der 1. an 2. Bundesliga e Méindeg ugeholl ginn. Domat fält och de 27. Spilldag, dee fir den 20., 21. an 22.Mäerz geplangt war, aus. Wéinst der uschléissender Lännermatchpaus gëtt da bis den 2. Abrëll net méi gespillt. Ob dono nees ka gespillt ginn, gëtt dann an der Woch vum 30. Mäerz decidéiert.

Déi 3. Futtball-Liga an Däitschland pauséiert wéinst dem Coronavirus bis zum 30.Abrëll. D’Spilldeeg 28 an 29 ware schonn ofgesot, e Méindeg hu sech d’Vertrieder vun der DFL mat de Veräiner op eng Verlängerung gëeenegt. Zu deenen 20 Drëttligisten zielt och den aktuellen Tabellenzweete Waldhof Mannheim, de Club vum Nationalspiller Maurice Deville. Betraff ass och den FC Kaiserslautern.

D’Saison gouf awer nach net ganz ofgesot a soll wa méiglech am Mee op en Enn gespillt ginn.