An der Mëttesstonn e Freideg war de Raymond Conzemius am RTL-Interview. De fréiere Leeschtungssportler ass den Direkter vum Sportlycée um INS.

De Raymond Conzemius am Gespréich / Rep. Rich Simon

A wat fir déi aner Schoulen och gëllt, dat gëllt och fir de Sportlycée. Nämlech den Home Shooling. Et gëtt awer trotzdeem een Ënnerscheed. Nämlech deen, dass d´Schüler och mussen ee Sport-Programm kréien. Wat heescht dat, Raymond Conzemius?

"Dat heescht, et ass een individuelle Kontakt. Mir hunn do extra Softwaren, wou och Programmer u Schüler geschéckt ginn. Mee dat muss natierlech an eisem Fall a Koordinatioun geschéie mat deem, wat an de Federatioune leeft. Och do sinn Traineren aktiv, ob Nationaltrainer oder Assistenztrainer aus de Centres de Formation, déi de Kontakt behalen." Ouni natierlech déi Leit aus de Veräiner ze vergiessen. Nieft den normale schouleschen Aufgaben ass et fir d´Schüler am Sportlycée immens wichteg, dass och de sportlechen Training assuréiert gëtt.

"Zum Deel een- bis zweemol den Dag trainéiere si. Si hu Programmer, déi si da vun hiren Trainere kréien. Dat ass a verschiddene Sportaarte villäicht méi einfach, wéi an aneren. Am meeschte schlecht dru sinn, denken ech, awer d´Kollektivsportaarten, déi awer gäre géifen an der Hal oder um Terrain stoen an do mat de Kolleege spillen."

Genee wéi an anere Lycéeën mussen och d´Schüler aus dem Sportlycée an dësen Zäiten dofir op de Computer zeréck gräifen. De Raymond Conzemius gëtt en Abléck:

"Mir hunn eis elo mol opgestallt, dass alles iwwer den Office 365 Teams leeft. Deen Tool gëtt eis immens vill Méiglechkeeten, fir mat de Schüler zesummen ze schaffen. De Minister huet awer vollkomme Recht wann hie seet, do géifen et Gruppéierunge vu Kanner, déi et wierklech schwiereg hunn. Et ginn nämlech Kanner, fir déi ass et kaum méiglech, duerch d'Situatioun doheem oder well se informatesch net entspriechend opgestallt sinn, respektiv et gëtt keng Méiglechkeet vun den Eltere gëtt, fir d´Kanner ze ënnerstëtzen. Dat heescht, et gëtt schonns eng problematesch Gruppéierung."

De Raymond Conzemius wollt sech dann och net ze wäit aus der Fënster leeën, ob d´Schoulen de 4. Mee nees d'Dieren opmaachen oder net.