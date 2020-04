Den American Football ass an de leschte Joren och hei am Land ëmmer méi populär ginn.

Zanter kuerzem ass mam Paul Zahlen, deen éischte Lëtzebuerger als Head Coach an der zweeter Bundesliga engagéiert.

Lëtzebuerger Coach am American Football / Jeff Kettenmeyer

Hien ass keen Onbekannten zu Saarbrécken.

De Lëtzebuerger Coach, deen eng B-Lizenz huet, war selwer 2 Joer Spiller vun den Saarland Hurricanes an huet duerno seng éischt Experienz als Coach gesammelt. Zanter leschter Woch ass hien elo Cheftrainer an der zweeter Bundesliga, allerdéngs an dëser Phas vun der Pandemie mat enger ongewësser Zukunft.

"Et ass eben komesch den Ament, mir net wëssen, ob eng Saison ass oder net. Wann de Corona eriwwer ass, da gesäit mäi Liewen als Coach esou ass, datt ech 3 mol Woch op Saarbrécken fueren. Den Ament ass villes iwwer Telefonskonferenzen, Video-Meetingen, vill Preparatiounen a sou bal mir wëssen, datt eng Saison ass, brauche mir och Material vum Géigner."

Zu Saarbrécken sinn och eng Partie US-amerikanesch Spiller dobäi, déi vun den Airbase kommen.

Finanziell gesinn, gëtt am Saarland däitlech manner bezuelt, wéi an aneren Equippen. Den American Football zu Saarbrécken ass iwwert déi lescht Joren relativ populär ginn, sou de Coach Zahlen.

"Et ass näischt méi cool, wéi wann ee sech d'ganz Joer drop virbereet a leeft deen dann doheem a sengem Stadion op an do setzen dann 1500 bis 2000 Zuschauer, an eise Fanclub mécht och richteg Radau op den Tribünen."

D'Erwaardungen un den 31 Joer ale Coach a seng Ekipp si relativ héich.

"Also dat éischt grousst Ziel mat der Ekipp, dat mir hunn, ass an déi éischt däitsch Bundesliga ze kommen. Ech mengen längerfristeg souguer ëm de Playoff an den German Bowl, mä dat ass wéi gesot längerfristeg."

Eigentlech hätt d'Saison Ufank Mee sollten ugoen.