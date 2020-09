An der Nuecht op e Mëttwoch war de 5. Match vum Duell tëscht Miami Heat an de Milwaukee Bucks an den 3. Match tëscht de Lakers a Houston.

Miami Heat - Milwaukee Bucks 103:94 (4-1)



Et gouf keng Iwwerraschung am 5. Match tëscht Miami a Milwaukee. Ouni hire Star-Spiller de Giannis Antetokounmpo konnten d'Bucks sech net duerchsetzen a sinn esou eliminéiert. Miami kënnt fir déi éischte Kéier zanter 6 Joer an d'Conference-Finals. Dëst Joer hu si zwar weder de Lebron James oder den Dwyane Wade, sou wéi am Joer 2014 an der Ekipp, awer dofir eng impressionant kollektiv Stäerkt.

What a way to celebrate #TylerTuesday@raf_tyler made noise off the bench tonight with 14 points (3 3PT FG), 8 rebounds & 6 assists.

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/K5qGt8ZGFz — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 9, 2020

Dëse Match sollt dann och d'Defense entscheeden an esou haten d'Bucks nëmme 36,3 Prozent Reussite am Spill. Den Jimmy Butler an de Goran Dragic vu Miami (allebéid 17 Punkten) konnten am richtege Moment hir Schëss konkretiséieren a goufen och vun enger performanter Bänk ënnerstëtzt, déi 38 Punkte konnt liwweren, dovunner 14 vum Rookie Tyler Herro (8 Rebounds, 6 Assists). Miami huet zanter dem Ufank vun de Playoffs 8 Matcher gewonnen a just 1 verluer. Fir d'Bucks, bescht offensiv an defensiv Ekipp vun der Saison, ass d'Enttäuschung grouss. Mam MVP Giannis Antetokounmpo hu si nämlech als ee vun de Favoritte gezielt, fir d'NBA-Finals dëst Joer ze gewannen. Si konnte leider hiert Spill wärend deene ganze Playoffs net duerchsetzen a mussen elo bis d'nächst Joer waarden.

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 112:102 (2-1)

An engem Match wou gekämpft gouf konnten d'Lakers an de Lebron James sech d'Victoire am 4. Véierel sécheren, nodeems 20 Mol am Match eng vu béiden Ekippen d'Iwwerhand konnt huelen. An de Lebron James huet och vill dozou bäigedroen, andeems de "King James" 29 vun senge 36 Punkten (7 Rebounds, 5 Assists) an der éischter Hallschent konnt schéissen. Den Anthony Davis (26 Punkten, 15 Rebounds) an den X-Faktor Rajon Rondo (21 Punkten, 9 Assists), deen 3 konsekutiv Schëss vum 3er konnt verwandelen a sou der Ekipp ee gudden Avantage séchere konnt, waren och eng grouss Hëllef fir d'Victoire kënnen ze huelen.

LeBron drops 29 in the 1st half! 👑@KingJames posts 36 PTS, 7 REB, 5 AST, 4 BLK, helping the @Lakers take a 2-1 series lead over HOU! #NBAPlayoffs



Game 4: Thurs. (9/10) - 7:00pm/et, TNT pic.twitter.com/CrcKlFp2NR — NBA (@NBA) September 9, 2020

De Match war och vu grousser kierperlecher Intensitéit, ausgepräägt vum Duell tëscht dem Anthony Davis an dem Robert Covington, déi vill mat den Ielebéi gespillt hunn. D'Entscheedung vum Match koum am 4. Véierel, wou d'Lakers méi präzis an der Offense waren a méi an der Defense gekämpft hunn. Mat 4 Blocks konnt och do erëm de Lebron James beweisen, dass hien op béide Säiten effikass ka sinn. Nodeems hien vum Lebron James geblockt gouf, huet den James "The Beard" Harden, Star-Spiller vun Houston, sech et 2 Mol iwwerluecht ier hie säi Wee bis bei de Kuerf wollt duerchkämpfen. Trotzdeem konnt dësen ee staarke Match maachen (33 Punkten, 9 Rebounds, 9 Passen), konnt awer am Money-Time net effikass genuch sinn. Los Angeles war schlussendlech kollektiv méi staark, wéi déi 42 Punkte vun hirer Bänk et beweisen, an och am Ganzen méi präzis mat 55 Prozent Reussite. D'Lakers konnte sech esou een Avantage 2-1 an der Halleffinall vun der Conference-East sécheren, d'Serie kéint awer nach spannend ginn.