Am Joer 2010 stoungen d'Los Angeles Lakers fir d'leschte Kéier an der Conference-Finall an hunn do hire bis ewell leschten Titel an der NBA gewonnen.

Lues awer sécher geet et an der nordamerikanescher Basketball-Profiliga a Richtung Schluss vun der Saison. D'Los Angeles Lakers hu sech an der Nuecht op e Sonndeg fir d'éischte Kéier zanter 10 Joer fir d'Finall vun der Western Conference an der NBA qualifizéiert. D'Ekipp ronderëm de LeBron James huet am fënnefte Match vun der Best-of-Seven-Serie d'Houston Rockets mat 119:96 geklappt a sech doduerch mat 4:1 an de Matcher duerchgesat. Den James huet fir seng Ekipp zu Orlando mat 29 Punkten déi meeschte Punkte gemaach , donieft ass de 35 Joer ale Spiller op eelef Rebounds a siwen Assists komm.

An der Finall vun der Western Conference kritt de 16-fache Champion et elo entweder mat de Los Angeles Clippers oder den Denver Nuggets ze dinn. D'Entscheedung kéint schonn an der Nuecht op e Méindeg falen. D'Clippers leien an der Serie 3:2 a Féierung.

An der Eastern Conference steet d'Finall scho fest. De Rekordchampion Boston kritt et mat Miami Heat ze dinn, déi fréier Ekipp vum LeBron James, mat där de 16-fachen All-Star zwee Mol den Titel gewonnen huet.