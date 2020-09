Sensatioun am Westen: Denver huet sech fir d'Conference-Finals qualifizéiert, andeems si de Game 7 gewonnen hunn, nodeems si 3-1 hanne waren.

An et ass fir d'zweet an dëse Playoffs. Denver hat géint Utah schonn een 3-1 Retard a konnt e 7. Match forcéieren, dee se schliisslech konnte wannen, fir sech fir d'Halleffinalle vun der Western-Conference ze qualifizéieren, wou si géint d'Clippers konnten untrieden. Si sinn déi éischt Ekipp an der Geschicht vun der NBA, déi 2 Mol an enger Playoff-Serie konnten een Defizit vun 3-1 erëm gutt maachen a sech schliisslech qualifizéieren.

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 104:89

An et ass déi grouss Iwwerraschung an de Playoffs. D'Nuggets konnte sech am 7. Match duerchsetzen an esou an d'Conference-Finals kommen, wou se géint d'Lakers vum Lebron James wäerten untrieden. Den Nikola Jokic huet mat engem Triple-Double (16 Punkten, 22 Rebounds an 13 Assists) vill zu der Victoire bäigedroen, esou wéi den Jamal Murray (40 Punkten, 6/13 vum 3er). Zum Schluss vum 3. Véierel an am Ufank vum 4. konnten d'Nuggets 15 Punkten Avance huelen, déi d'Clippers dono net méi konnten anhuelen. D'Enttäuschung wäert grouss si bei de Clippers, déi ee vun de Favoritte waren. Si konnten awer dëse Status net confirméieren a si komplett ënnergaangen, sou wéi déi 14 Punkte vum Kawhi Leonard an déi 10 vum Paul George weisen. Combinéiert hunn déi 2 Stare vun de Clippers 10/38 Schëss konkretiséiert. Defensiv ware si och net present, d'Nuggets konnte 50 Prozent vun hire Schëss eraschéissen. Méi wéi verdéngt qualifizéiere si sech fir hir éischt Conference-Finals zanter 2009, wou d'Nuggets vum Carmelo Anthony 4-2 géint d'Lakers vum Kobe Bryant verluer haten.

Jamal Murray (@BeMore27) pours in 40 PTS (25 in 1st half) to help the @nuggets win Game 7 and advance to the Western Conference Finals! #Drop40



DEN/LAL Game 1: Friday - 9pm/et, TNT pic.twitter.com/jrFpsd8bqM — NBA (@NBA) September 16, 2020

Miami Heat - Boston Celtics 117:114

Dem Jason Tatum säin Dunk hätt missten d'Victoire vun de Celtics sécheren, mä si haten d'Rechnung ouni de Bam Adebayo gemaach, deen dëse spektakulär blocke konnt, 3 Sekonne viru Schluss. An dat an der Verlängerung. An deene leschte Sekonnen, kuerz virum Block vum Adebayo, konnt de Jimmy Butler (20 Punkten) een And-One verwandelen, duerch deen een Heat mat 116:114 an d'Kaarte gespillt huet. Miami konnt erëm vu senger kollektiver Stäerkt profitéieren, wéi zum Beispill mam Dragic (29 Punkten, 7 Rebounds a 4 Assists), Jay Crowder (22 Punkten, 5/9 vum 3er) a mat hirem Rookie Tyler Herro, dee bal een Triple-Double séchere konnt (12 Punkten, 11 Rebounds an 9 Assists). Um Buzzer konnt de Jason Tatum (30 Punkten, 14 Rebounds, 5 Assists an 3 Blocks) schliisslech de leschte Ball net eraschéissen an esou konnt Miami den éischte Match wannen.

En Donneschdeg spillt Miami hiren 2. Match géint Boston an e Freideg fänken d'Conference-Finals tëscht Los Angeles Lakers an Denver Nuggets un.