Dem Ryadh Sallem säi Start an d'Liewe war net den einfachsten. Hien ass op d'Welt komm ouni Been a mat nëmmen enger Hand.

Affer vun Thalidomid, engem Medikament, dat, wann een et wärend der Schwangerschaft hëlt, schlëmm Repercussiounen op de Bëbee am Bauch vun der Mamm huet.

Nach als Puppelchen ass hie vun Tunesien a Frankräich komm, fir do gehollef ze kréien. An hien huet gekämpft a säi Schicksal selwer an de Grapp geholl. Haut ass hien e Weltklassesportler am Rollstullbasket a setzt sech a fir eng Societéit ouni Barrièren a fir méi sozial Gerechtegkeet.

Am Kader vum „Luxembourg Sustainability Forum" war en Dënschdeg de 5-fache franséischen Olympionik am Groussen Theater an der Stad, wou hien net nëmmen iwwert seng Karriär als handicapéierten Héichleeschtungssportler geschwat huet, mee och iwwert säin Engagement, fir eng méi solidaresch a sozial Ekonomie.