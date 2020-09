Weider Nimm, déi kandidéieren, fir am Comité matzeschaffen, ginn et dann och schonn.

Niewent dem Samy Picard wäerte sech weider Kandidate proposéiere fir am Comité (CA) vun der FLBB matzeschaffen: Cathy Donckel, d’Iris Hoffelt, den Nicolas Hentgen, de Pit Rodenbourg an de Kim Thesen kéinten an de Comité vun der FLBB erakommen, fir, zesumme mat den aktuelle Membere vum Comité, déi éiergäizeg Projeten an Ugrëff ze huelen.