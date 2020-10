Nodeems d'Lakers an der Nuecht op e Méindeg mat 106:93 géint d'Miami Heat gewonnen hunn, hu si sech och de Championstitel an der NBA geséchert.

Et war déi déi 4. Victoire an der Serie Best-of-Seven, déi si mat 4:2 fir sech entscheede konnten. Virun 10 Joer waren d'Lakers déi leschte Kéier Champion an der NBA an insgesamt ass et hire 17. Titel an der beschter Basketball-Liga vun der Welt. Domat zéie si gläich mam Rekordchampion, de Boston Celtics.

Als beschte Spiller vun den NBA Finals (MVP) gouf de LeBron James ausgezeechent. Et ass säi 4. Championstitel. Hie konnt schonn 2 mol mat Miami Heat gewannen an 1 mol mat de Cleveland Cavaliers.