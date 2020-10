Den Henri Roemer, deen am Sport, der Politik an de Medien a sengem Liewen aktiv war, ass an der Nuecht op e Sonndeg gestuerwen ass.

Hie war vun 1998 bis 2004 President vun der Futtball Federatioun, dono vum FC Wolz, a souz tëscht 2001 an 2006 an der Commissioun Juridique vun der Fifa. Als aktive Spiller ass den Henri Roemer och fënnef Mol an der Nationalekipp zum Asaz komm. Politesch aktiv war den Henri Roemer bei der Demokratescher Partei, wou hien zu Wolz op der Lëscht bei de leschte Gemengewale stoung. De fréieren Diplomat, hie war an den 1980 Jore Lëtzebuerger Konsul zu Paräis, huet och Bicher geschriwwen, ënnert anerem eent iwwert de Gaston Thorn oder iwwert d'Geschicht vum hollänneschen RTL, deen hie gehollef huet opbauen. Hie war dann och an Holland vun 1994 bis 2003 President vum RTL4 a war am C.A. vun RTL Plus. Nächste Mount hätt hien 69 Joer kritt.