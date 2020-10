Am Basketball ginn all Basketmatcher bis nächste Sonnden inclus (1. November) ofgesot.

"Mir wäerten am CA an zesumme mat de Veräiner an der Woch decidéieren, wéini mir weiderspillen. Mir wollte mat dëser Ofso Kloerheet fir Clibb schafen, déi elo ënner der Woch gespillt hätten an natierlech de Weekend."

Sou d'FLBB an engem Schreiwes.