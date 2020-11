Dorobber huet sech d’Gewerkschaft vun de Spiller gëeenegt an d’Clibb dierften och gréng Luucht ginn.

An der Haaptronn wäerten da just 72, amplaz 82 Matcher gespillt ginn, an zwar net méi an enger Bubble, mä normal an de Club-Halen, allerdéngs bis op Weideres ouni Spectateuren.