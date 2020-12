An der nordamerikanescher Basketliga lafen déi lescht Preparatioune fir den Optakt vun der Saison den 22. Dezember.

Wéinst der Corona-Pandemie gouf et eng verkierzte Summerpaus an a puncto Favorit huet sech net vill geännert. Toppfavorit sinn op en Neits d'Los Angeles Lakers, déi sech mam Superstar Lebron James virun zwee Méint an der Bubble den Titel konnte sécheren, dat gesäit och den RTL-NBA-Expert a Basketnationaltrainer Ken Diederich esou.

"Et geet dëst d'Joer kee Wee laanscht d'Lakers, si hu sech mam Dennis Schröder a Marc Gasol gutt verstäert. Den Anthony Davis spillt nach ëmmer extrem gutt an de Lebron James schéngt einfach net méi al ze ginn. Dofir si si de kloren Favorit." Duerch déi kuerz Paus tëscht der leschter an elo der neier Saison kéint et virun allem a puncto Blessure méi geféierlech ginn, virop bei méi ale Spiller.

"D'Spiller si bestëmmt net frou driwwer, mä ouni déi 72 Matcher an der regulärer Saison virun de Playoffs komme keng Suen eran.

Och zum Beispill op Chrëschtdag de 25. Dezember muss onbedéngt gespillt ginn, well dat dee groussen Dag vun der NBA ass.

Si mussen de Programm esou duerchzéien, well esou och d'Suen erakommen, fir d'Salairë vun de Spiller ze bezuelen."

Optakt vun der NBA / Rep. Jeff Kettenmeyer

Et ass een awer nach wäit ewech vum NBA-Basket, wéi een e soss kannt huet. D'Matcher ginn zwar nees an de jeeweilege Stied an Hale gespillt, mä nach ëmmer ouni Spectateuren.

De Ken Diederich: "Ouni Zuschauer ass fir kee flott, mir hunn dat jo och elo mat der Nationalekipp erlieft. Do kënnt d'Stëmmung da just vun der Ekipp selwer. Ech mengen net, datt een de Sport nach laang kann ouni Spectateuren duerchzéien. Et ass op alle Fall een trauregt d'Bild an ech hoffen, datt dat gläich eriwwer ass."

Den Optakt vun der NBA-Saison ass den 22. Dezember.