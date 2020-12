De BBC Gréngewald Hueschtert huet am Euro-Cup-Match mat 68 op 88 géint Namur verluer.

Direkt am éischte Véierel konnt sech Namur mat engem 10:0-Laf ofsetzen. D'Ekipp vum Hermann Paar huet de Kapp awer net an de Sand gestach a wosst am Match phaseweis mat flotte Spillzich ze iwwerzeegen.

"Ech sinn zefridde mat der Performance vu menger Ekipp. No enger Paus vun 2 Méint hu mir eis uerdentlech presentéiert." esou den Hermann Paar kuerz nom Match.

De Gréngewald war an der Paus mat 15 Punkten hannen, mee an der zweeter Hallschent hu sech Defiziter an der Konditioun dach gewisen.

"Eis feelt einfach Spillpraxis. Mir hunn eis gesot, wa mir ënner 10 Punkten an d'Paus ginn, hu mir eventuell eng Chance. Dat hu mir leider net gepackt. Och de Rhythmus huet eis gefeelt. Et kënnt dobäi, dass mir eng ganz jonk Ekipp hunn. Déi jéngsten Ekipp an der ganzer Campagne an da gëtt op dësem Niveau dann och all Feeler direkt bestrooft. Awer ech mengen, esou grouss war den Ënnerscheed och net.", esou den Hermann Paar weider.

Topscorer op der Säit vum Gréngewald war d'Amerikanerin Alexandra Louin mat 19 Punkten.

Et war eng Première an dëser Kompetitioun fir de Lëtzebuerger Veräin. Opgrond vun der Covid-19-Situatioun gouf entscheet, just 1 Match ze spillen. No der Néierlag zu Namur ass de Gréngewald domat eliminéiert.