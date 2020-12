Am Match tëscht de Spurs an de Lakers stoung fir d'éischte Kéier an der NBA-Geschicht eng Fra als Head Coach um Parquet.

An der Nuecht op en Donneschdeg ass an der NBA Historesches geschitt. Fir d'éischte Kéier an engem reguläre Match wärend der Saison stoung eng Fra als Head Coach un der Säitelinn. An der Partie tëscht de San Antonio Spurs an de Los Angeles Lakers gouf de Gregg Popovich véier Minutte virum Enn vum Match vum Parquet geschéckt. Den erfuerene Coach hat sech mam Arbitter ugeluecht.

Du koum et zum grousse Moment. "Hien huet offiziell op mech gewisen. Dat war et. ... Dat war et. Hien huet gesot, du iwwerhëls si an dat war et", sou d'Becky Hammon nom Match iwwert dee Moment, dee si zur éischter Fra als Head Coach an der NBA gemaach huet.

D'Becky Hammon, déi als Spillerin an der WNBA sechsmol zum All-Start gewielt gouf, schafft zanter 13 Joer fir d'Spurs, war bis ewell awer just als Assistenztrainerin am Asaz.

Verhënnere konnt d'Hammon d'Néierlag vun hirer Ekipp net. Um Enn huet ee sech an der eegener Hal misse mat 107:121 géint d'Lakers geschloe ginn.

LeBron duerchbrécht weider Schallmauer

Bei de Lakers huet de LeBron James eng weider Kéier iwwerzeegt. De Superstar huet als Topscorer 26 Punkte markéiert an domadder eng nei Schallmauer duerchbrach. Am 1.000 Match huet den James zéng oder méi Punkte markéiert. Déi leschte Kéier, wou hien am eestellege Beräich louch, war de 5. Januar 2007 am Match géint d'Bucks. Hei hat hien 8 Punkte gemaach.