Am Basket huet d'Federatioun en Donneschdeg matgedeelt, wéi et am Championnat an an der Coupe weidergeet.

Am Basket gëtt d'Total League, déi héchsten Divisioun am Championnat, am Februar nees lancéiert. D'Damme fänken den 13. Februar nees un. D'Häre starte wéinst den internationale Rendez-vouse vun der Nationalekipp réischt de leschte Weekend am Februar. D'Qualifikatiounsronne bei den Hären an den Damme bleiwen esou wéi se virun der Saison decidéiert goufen. Fir den Titel spille souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären déi 6 Éischt aus der Qualifikatioun. Woubäi déi 2 Éischt fir de Final Four qualifizéiert sinn. Den 3. spillt géint de 6. an de 4. géint de 5. an engem Match fir déi zwou lescht Plaze vum Final Four. Wéi et mat der Nationale 2, der Nationale 3 an de weidere Kompetitioune weidergeet, steet nach net fest. Hei muss ofgewaart ginn, wéi déi weider Mesurë vun der Regierung ausgesinn. Bei de Couppen ass iwwerdeems schonn eng Decisioun gefall. Dës ginn dës Saison net op en Enn gespillt. PDF: Schreiwes vun der FLBB PDF: Provisoresche Kalenner vum Basketchampionnat