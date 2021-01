D'Lëtzebuerger Basketspillerin Anne Simon ass den Ament an hirer zweeter Saison an den USA um College.

Am Bundesstaat Maine huet si sech an Tëschenzäit richteg gutt agelieft, och wann et a puncto Corona déi lescht Méint ganz speziell war.

D'Anne Simon iwwert hir Basketskarriär / Rep. Jeff Kettenmeer

No dëser Saison kéint d'Anne Simon nach zwee weider Joer um College bleiwen. Den Ament steet si méi wéi 30 Minutte pro Match um Terrain an huet eng Moyenne vun 12 Punkten a 6 Rebounds. D'Anne Simon ass mat hirem College, der Maine University, exzellent an d'Saison gestart, an 9 Matcher gouf et 8 Victoiren.

D'Ziler mat de Black Bears si kloer: "Mir wëlle Champion vun eiser Conference ginn, d'lescht Joer ware mir schonns no drun. Sou wéi mir den Ament spillen, ass dat och absolut méiglech. Ech perséinlech wëll einfach besser ginn a mech lues a lues op eng nach méi wichteg Roll virbereeden, déi ech d'nächst Saison wäert anhuelen, wann mir 5 Spillerinne verléieren."

Wéinst der Corona-Pandemie gëtt de Championnat den Ament ouni Spectateure gespillt a souguer d'Heemmatcher stoungen op der Kipp.

"Leider dierfe keng Leit eis Matcher kucke kommen. Viru kuerzem hunn mir souguer keng Heemmatcher dierfe spillen, well eis Kapazitéit vun der Hal net duergaangen ass, mä dat krute mir awer elo gereegelt an dat ass och gutt esou".

D'Anne Simon an hir Matspillerinnen trainéieren och all Kéier mat Mask.

"Am Ufank war et wierklech ongewinnt, well ech dat och net vun doheem gewinnt war an ech wierklech net duecht, datt mir misste mat Mask trainéieren. Et war e bësse komesch, well et kee Sënn gemaach huet, well wa mir eis baussent dem Terrain gesinn hunn, hu mir keng gedroen. Ech hu mech awer elo dru gewinnt an et fält mir och direkt op, wann ech keng unhunn respektiv wa se verrutscht. Et ass e bësse witzeg wéi séier sech een doru winnt."

D'lescht Saison gouf déi fréier Spillerin vum Gréngewald am College-Championnat zum America East Rookie of the year gewielt. No hirer College Zäit sinn d'Erwaardunge bis elo net déi mannst.

"Ech setze mir schonn immens héich Ziler. Mäin Dram wier et, fir an d'WNBA ze kommen, wat natierlech ganz schwéier ass, mä ech halen awer net op, fir dorun ze gleewen. Wann dat net klappt, dann eben eng Profikarriär anerwäerts."

D'Anne Simon steet nach an der Ufanksphas vun enger hoffentlech flotter Basketskarriär, an zwou Woche feiert si hiren 21 Gebuertsdag.