An aus der NBA ass et d’Nouvelle, dass den James Harden vun de Houston Rockets, eriwwer bei d’Brooklyn Nets wäert wiesselen.

Dat Ganzt bréngt nach eng ganze Rëtsch vun aneren Wiessele mat sech, déi am ganzen eng 5 Veräiner géife concernéieren, schreiwen US-Medien.

Den Harden, deen elo bei den Nets mam Kevin Durant an dem Kyrie Irving zesumme spillt, war am Joer 2018 MVP an der NBA, an déi lescht 3 Joer iwwer de beschte Marqueur.