Nodeems Esch schonns mat iwwer 20 Punkten a Féierung louch, ass d'Etzella wuel nach emol dru komm, kann de Match awer net méi dréinen.

Nodeems e Samschdeg bei den Hären ënnert anerem de Leader Walfer der Amicale keng Chance gelooss huet, stoungen um Sonndeg nach zwee weider Matcher um Programm. Esch klappt Ettelbréck. Bei den Damme gouf nach ee Match gespillt. Hei ka sech Esch géint Contern duerchsetzen.

Härebasket

Etzella Ettelbréck - Basket Esch 82:88 (18:25, 23:21, 11:27, 30:12)

Nodeems béid Ekippen eng intensiv Ufanksphase gewisen hunn huet sech Esch ënnert dem Impuls vum Clancy Rugg no ronn 6 Minutte mat 19:11 ofgesat. Burgett a Delgado hunn d'Lokalekipp am 2. Véierel erëm méi no un Esch erubruecht, trotzdeem ass e ma engem Réckstand vu 5 Punkten an d'Paus gaangen.

Och am 3. Quarter war et de Clancy Rugg deen Esch ugefouert huet an ënnert dem Impuls vum Nationalspiller ass Esch no der Paus dervu gezunn an huet fir eng Virentscheedung gesuergt. Huet e zu dësem Zäitpunkt op allefalls geduecht. An deene leschten 10 Minutten huet sech d'Blat nämlech erëm komplett gedréint a bei Esch ass näischt méi zesumme gelaf. Ettelbréck huet wéi ausgewiesselt opgespillt an huet den tëschenzäitlechen Ausgläich markéiert, dat no engem 21 Punkte-Réckstand. Esch ass et awer gelongen de Virsprong iwwert Zäit ze bréngen a gewënnt mat 88:82 zu Ettelbréck. Um Enn kennt de Center vun Esch Clancy Rugg ob op 33 Punkten... Bei der Etzella war den James Burgett mat 16 Punkte beschte Scorer.

Sparta Bartreng - Racing Lëtzebuerg 64:67 (18:21, 15:15, 15:17, 16:14)

Béid Ekippen hu sech näischt geschenkt an e war e Match wou béid Ekippen sech op Aaenhéischt géigeniwwer gestanen hunn. Bei der Sparta huet de Pitt Koster de Match an d'Hand geholl, bei der Fiels waren et béid Amerikaner déi offensiv d'Fiels am Match gehalen hunn. Nodeems sech keng vu béiden Ekippen ofsetze konnt, gewënnt um Enn an enger spannender Partie d'Fiels mat 67:64 géint Sparta Bartreng.

Dammebasket

Basket Esch - AB Contern 80:61 (18:19, 26:6, 15:15, 21:21)



Et war eng immens intensiv Partie vu béiden Ekippen, béi där et och an 3/4 Quarteren nëmmen 1 Punkt Differenz tescht béiden Ekippe gouf. Den Ënnerscheed huet an dëser Partie den 2 Véierel gemaach. Bei Contern ass do net vill zesumme gelaf, weder an der Defensiv a nach manner an der Offensiv. Ganzer 6 Punkte sinn den Dammen do gelongen. Esch huet den Ecart gemaach a Contern konnt sech vu dësem Réckstand net méi zeréck kämpfen, trotz enger gudder zweeter Hallschent.