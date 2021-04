Den T71 Diddeleng klappt d'Musel Pikes iwwerdeems däitlech mat 97:61 a Steesel zitt mat 78:102 géint Walfer kloer de Kierzeren.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket de 16. Spilldag an der Total League a bei den Damme war et de 15..

Härebasket



Hiefnech - Contern 67:93 (7:13, 33:45, 61:74, 67:93)



An engem schwaachen éischte Véierel konnt Hieffenech nëmme 7 Punkte markéieren, ma och Contern war offensiv net an der beschter Form. Fir Hiefenech goung et ëm wichteg Punkte fir déi 6. Plaz nach z'erreechen. Am zweete Véierel sollt de Match awer däitlech besser ginn. Béid Formatiounen hunn de Kuerf besser getraff, ma et waren d'Männer vu Contern, déi den Tempo virginn hunn. No 2 gespillte Véierel louch Contern deementspriechend och a Féierung, dëst mat 45:13. Am drëtte Véierel konnt Hiefenech de Réckstand net verréngeren a sou goung et mat engem 13-Punkte Réckstand an de leschte Véierel. Hei war der Lokalekipp d'Loft ausgaangen, a sou konnt si um Enn just 6 Punkten am leschte Véierel verbuchen. Ugefouert vum Vincent Shahid konnt Contern um Enn eng däitlech Victoire feieren, dëst mat 93:67 géint Hiefenech.

T71 Diddeleng - Musel Pikes 97:61 (24:22, 47:34, 77:46, 97:61)

Beim T71 Diddeleng wollt een no der Annonce dass den Trainer Ken Diederich déi nächste Saison net méi Trainer ass weider alles bis zum Enn vun der Saison ginn. Am éischte Véierel sollt dat géint d'Musel Pikes allerdéngs méi schwéier gi wéi geduecht. D'Pikes ware gutt am Match a sou war et am éischte Véierel eng serréiert Partie. Am zweete Véierel ass den T71 dann awer méi staark ginn, asou konnte si hir Avance konsequent weider ausbauen, esou dass et nom 2. Véierel 47:34 zu Gonschte vun Diddeleng stoung. Den drëtte Véierel sollt de Match um Enn entscheeden. D'Pikes sinn net méi an de Match koum a virun allem de Marcus Ottey konnt zu dësem Zäitpunkt net iwwerzeegen. Biem T71 waren den Jimond Ivey an de Stephen Harris iwwerdeems déi spillentscheedend Spiller. Um Enn stoung soumat eng kloer 91:61-Victoire fir den T71 Diddeleng géint d'Musel Pikes.

Walfer - Steesel 102:78 (23:20, 42:42, 76:53, 102:78)

Dammebasket

Walfer - Gréngewald Hueschtert 81:69 (18:11, 43:34, 60:47, 81:69)

Am Spëtzematch tëscht dem Tabellenzweeten vu Walfer an dem Tabellevéierten aus dem Gréngewald konnt d'Lokalekipp fréi mat 9:0 a Féierung goen. Dës Féierung konnte si duerno verwalten a mat enger 18:11-Avance an den zweete Véierel goen. Hei konnt Walfer hir Avance weider ausbauen a sou stoung et zur Paus 43:34 zu Gonschte vun der Lokalekipp. Am drëtte Véierel konnt de Gréngewald de Match net méi spannend gestallten a sou hat Walfer bis zum Enn de Match an der Hand a konnt eng wichteg Victoire feieren.

T71 Diddeleng - Etzella Ettelbréck 77:52 (23:13, 47:30, 61:41, 77:52)

Beim Match tëscht den Damme vum T71 Diddeleng an der Etzella vun Ettelbréck war et d'Lokalformatioun, déi dee bessere Start an de Match hat. No 10 Minutte konnte si mat enger 10-Punkten-Avance an den zweete Véierel goen, deen änlech wéi den éischten zu Gonschte vun Diddeleng ausgaange war. Am drëtte Véierel war et eng ausgeglache Partie, ma bis zum Schluss sollt sech Diddeleng d'Avance net méi huele loossen. Duerch ënnert anerem 21 Punkte vum Nadia Mossong gouf et um Enn eng 77:52-Victoire fir Diddeleng géint d'Etzella.

Steesel - Sparta Bartreng 76:49 (19:15, 39:26, 62:33, 76:49)