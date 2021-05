Fir Walfer an de Racing goufen iwwerdeems kloer Victoirë géint den Telstar respektiv géint Hiefenech.

Nom Optakt um Samschdeg den Owend, wou et ënnert anerem eng wichteg Victoire fir Contern géint d'Musel Pikes gouf, stoung um Sonndeg am Hären-Basket d'Suite vum 18. Spilldag um Programm.

Härebasket

Etzella Ettelbréck - Arantia Fiels 83:55 (24:21, 48:34, 62:49, 83:55)

D'Etzella war gewëllt, fir de Match fréi an hir Richtung ze zéien, ma d'Fiels war hirersäits besser an de Match koum. No nëmme gutt 4 Minutte louch d'Fiels deementspriechend mat 13:4 a Féierung. Duerno konnt Ettelbréck de Match awer dréinen a sou stoung et no 10 Minutten och 24:21 zu Gonschte vun der Etzella. Duerno konnt d'Lokalekipp hir Stäerkte, virun allem offensiv, ausspillen a sech lues a lues ofsetzen. Bis zur Paus konnt den Tabellendrëtten aus Ettelbréck dann och mat enger 48:34-Avance vum Terrain goen.

Am drëtte Véierel konnt d'Fiels dem Tempo vun den Haushären net matgoen, a virun allem vun der 3er-Linn sollt hinnen net vill geléngen. Sou sinn de Gäscht am drëtte Véierel och just 12 Punkte gelongen a sou war virun de leschten 10 Minutten ewell eng Virentscheedung zu Gonschte vun der Etzella gefall, dëst beim Stand vun 62:49. D'Fiels hat sech allerdéngs net opginn a bis zu Schluss gekämpft a sech probéiert ze wieren. Bei der Etzella konnten awer virun allem den Henry Pwono mat 31 respektiv de Yann Wolff mat 16 Punkten iwwerzeegen. Um Enn stoung eng 83:55-Victoire fir Ettelbréck géint d'Arantia aus der Fiels. Domat verbessert sech d'Etzella op déi 2. Tabelleplaz.

Walfer - Telstar Hesper 103:62 (35:15, 58:28, 89:39, 103:62)

Racing - Hiefenech 92:59 (23:10, 44:31, 70:42, 92:59)