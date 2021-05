Iwwerdeems huet Diddeleng der Amicale Steesel mat enger staarker Leeschtung keng Chance gelooss a Bartreng konnt sech mat 98:80 géint Esch duerchsetzen.

E Samschdeg den Owend war am Hären an am Dammen-Basket den 18. Spilldag an der Total League.

Härebasket

T71 Diddeleng - Amicale Steesel 111:67

(25:11, 26:14, 35:21, 25:21)

Vun Ufank un huet een déi kloer Rolleverdeelung um Terrain zu Diddeleng gesinn. Den T71 huet direkt d'Initiativ iwwerholl an d'Amicale quasi net zum Zuch komme gelooss. No zwee Véierel gouf et fir d'Lokalekipp sou schonn e Virsprong vu 26 Punkten. Am drëtte Véierel hunn déi Diddelenger da mat enger exzellenter Leeschtung 35 Punkte geschoss an domat d'Leeschtungssteigerung vu Steesel an de Schiet gestallt. Um Enn wënnt den T71 souverän mat 111:67.

AB Contern - Musel Pikes 86:76

(19:22, 19:14, 22:19, 26:21)

Am Duell ëm eng Plaz an de Play-Offs gouf et tëscht Contern an de Musel Pikes eng ausgeglachen Ufanksphas. Sou huet sech de klénge Virsprong vun de Gäscht schonn am zweete Véierel nees egaliséiert. Och am drëtte Véierel ware béid Ekippen op Aenhéicht, domat war d'Partie bis an d'Schlussphas era spannend. An de leschte Minutte krute sech d'Haushären dann awer liicht ofgesat a sou steet um Enn eng 86:76-Victoire fir den AB Contern, deen domat gutt Chancen op eng Plaz am Titelgrupp huet.

Sparta Bartreng - Basket Esch 98:80

(24:25, 28:14, 17:17, 29:24)

Dammebasket

Bei den Dammen stinn den T71 Diddeleng an d'Musel Pikes nom leschte Spilldag op den zwou éischten Tabelleplazen, domat hu sie sech fir d'Halleffinalle qualifizéiert. Déi zwou aner Ekippen entscheede sech aus de klenge Véierelsfinallen, bei deenen et zu den Dueller Résidence Walfer géint Etzella Ettelbréck a BBC Gréngewald Hueschtert géint Amicale Steesel kënnt.

Amicale Steesel - Basket Esch 86:82

18:15, 9:30, 23:11, 24:18, 12:8

Sparta Bartreng - Musel Pikes 33:80

(13:31, 8:16, 4:19, 8:14)

AB Contern - Etzella Ettelbréck 55:89

(15:26, 18:17, 11:23, 15:23)

BBC Gréngewald Hueschtert - T71 Diddeleng 54:76

(15:19, 19:15, 6:15, 14:27)