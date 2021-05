An der Tabell zitt d'Etzella duerch dës kloer Victoire laanscht d'Residence an ass neie Leader.

Um Sonndeg stoung am nationale Basket den Toppmatch vum 20. Spilldag tëscht dem Leader Walfer an dem Tabellenzweete vun Ettelbréck um Programm. Um Pabeier hat alles op eng spannend Partie higedeit, ma déi sollt et duerno um Terrain awer net ginn. Scho virun der Partie war déi Ettelbrécker Etzella als Favorit gehandelt ginn, dëst well bei der Residence eng Rëtsch Spiller net konnte mat dobäi sinn.

Nom éischte Véierel war kloer ze gesinn, dass d'Etzella kloer den Här am Haus war. Offensiv konnte si ëmmer erëm Punkte sammelen a bei Walfer war net vill zesumme gelaf. No 10 Minutte war d'Etzella ewell 18 Punkten a Féierung, dëst beim Score vun 29:11 zu Gonschte vun der Lokalekipp. Am zweete Véierel war et dat selwecht Bild, och wa Walfer liicht verbessert opgetruede war. Si konnten de Punkteréckstand awer net verklengeren a sou war zur Hallschent ewell eng Virentscheedung gefall. Hei stoung et 47:26 aus der Sicht vun den Ettelbrécker.

No der Paus hat Ettelbréck weider méi vum Match a konnt hir Avance Stéck fir Stéck weider ausbauen, esou dass et virun de leschten 10 Minutten ewell kloer war, datt d'Etzella d'Victoire huele géif. Hei stoung et 72:44 fir Ettelbréck, déi sech iwwer wäit Strecken duerch eng staark Defense auszeechne konnt. Ugefouert vum Austin Burgett mat 26 Punkten an dem Yann Wolff mat 18 Punkte konnt d'Etzella um Enn eng kloer 88:65-Victoire géint Walfer feieren. Soumat spréngt d'Etzella an der Tabell och laanscht d'Residence an ass neie Leader.

Zanter e Samschdeg den Owend stinn dann och déi sechs Ekippe vum Titelgrupp fest.

Den Iwwerbléck vun der Total League