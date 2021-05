Bei den Dammen huet Diddeleng géint Steesel eng éischt Victoire an den 1/2-Finalle gefeiert a Walfer huet bei de Pikes gewonnen.

Am Basket-Championnat stoung e Samschdeg den Owend den 20. Spilldag bei den Hären um Programm a bei den Damme goufe schonn déi éischt Halleffinalle gespillt.

Härebasket

De Basket Esch huet e Samschdeg den Owend mat 83:74 (18:22, 23:21, 12:18, 30:13) beim Racing gewonnen. Duerch dës Victoire setzen déi Escher den Duo un der Spëtzt Walfer an Ettelbréck ënner Drock a schwätze weider e Wuert mat ëm eng vun den éischten zwou Plazen.

De leschten Ticket am Titelgrupp huet sech d'Fiels geséchert. D'Arantia huet sech um 20. Spilldag mat 70:60 (17:17, 16:23, 14:7, 23:13) zu Bartreng duerchgesat a sech domadder déi sechste Plaz gekroopt.



Fir Contern geet d'Saison och weider. Géint d'Amicale war ee kloer mat 99:74 (20:21, 29:20, 34:18, 16:15) iwwerleeën.

Hiefenech huet domadder keng Chance méi op eng Plaz ënnert den éischte sechs Ekippen. D'Ekipp vum Brandao huet e Samschdeg den Owend zwar mat 74:70 (19:21, 20:17, 18:14, 17:18) op der Musel gewonnen an ass domadder mat de Pikes (29) gläichgezunn, ma béid Ekippe kënne net méi laanscht d'Fiels zéien. Bei Hiefenech war de Stephens mat 27 Punkten an 18 Rebounds de Mann vum Match.

E Sonndeg spillt nach d'Etzella géint Walfer. An de Match tëscht Diddeleng an Hesper gouf wéinst Coronafäll op den 19. Mee verluecht.

Dammebasket

D'Damme sinn am Basket-Championnat scho méi wäit ewéi d'Hären. Hei goufen e Samschdeg déi éischt Halleffinallen am Best-of-Three-Modus gespillt. Hei gouf et eng Victoire fir Walfer a fir den T71. E Mëttwoch ginn déi zweet Halleffinalle gespillt, da kéinte schonn Decisioune falen.

Musel Pikes - Résidence Walfer 61:64 (16:22, 11:18, 15:14, 19:10)

Walfer konnt sech géint d'Musel Pikes déi éischt Victoire sécheren. D'Résidence hat de bessere Start an de Match a louch an der Paus mat 40:27 am Avantage. No der Paus konnt Walfer de Virsprong halen an esou huet een e Virsprong vun 12 Punkte mat an déi lescht 10 Minutte geholl. Hei konnten d'Musel Pikes nach eng Kéier no erukommen, ma Walfer huet de Virsprong iwwert d'Zäit bruecht.

T71 Diddeleng - Amicale Steesel 89:64 (18:18, 28:16, 20:19, 23:11)

An der Partie tëscht dem T71 an der Amicale gouf et déi erwaarte Victoire fir den T71 Diddeleng. D'Damme vun Diddeleng, déi schonn no der Virronn un der Spëtzt vun der Tabell louchen, hu sech kloer mat 89:64 behaapt. No ausgeglachenen éischten 10 Minutten huet Diddeleng sech am zweete Véierel vu Steesel ofgesat an ass mat engem 46:34-Visprong an d'Vestiaire gaangen. No der Paus huet den T71 weider säi Spill duerchgezunn, fir um Enn kloer ze gewannen.