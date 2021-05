Dem Pitt Koster seng aktiv Basket-Karriär geet lues mee sécher op en Enn. Als klenge Bouf huet hien zu Zolwer ugefaangen.

Dem Pitt Koster seng aktiv Basket-Karriär geet lues mee sécher op en Enn. Als klenge Bouf huet hien zu Zolwer ugefaangen. Mëttlerweil gehéiert de Pitt zu deenen, déi an hirem Sport sou munches erlieft hunn. Zum Schluss vu senger Karriär wollt de Bankemployé nach eemol eng nei Erausfuerderung unhuelen an ass bei d'Sparta gewiesselt.

Nach eemol wäert de Pitt Koster am Dresse vun der Sparta Bartreng oplafen. Dat ass nächste Weekend an Attert géint Walfer. Duerno hänkt de Basketballer seng Schong un de Nol. Mat gläich 32 Joer setzt de Pitt aner Prioritéiten am Liewen. Des Decisioun huet hien allerdéngs laang am virauser geholl.

Zu Zolwer huet de Guard Spiller de Basket entdeckt. Aner Statiounen a senger Karriär ware Walfer, Steesel an elo zanter 2 Saison'en Bartreng. Wärend 15 Joer huet de Pitt 1.Ekipp gespillt. An där Zäit goufen et flott a manner flott Momenter. Dee gréisste Succès hat hie bei der Amicale. An deenen 3 Saisone wou Kostesch Pitt fir Steesel gespillt huet, huet hie mat der Ekipp 4 Titele gewonnen. E gouf 2x Champion an d'Coupe goung 2x an d'Äerdbierduerf.

Bei der Sparta Bartreng ass de Pitt Koster de Kapitän. Mat all senger Erfarung konnt hien déi lescht 2 Joer der Ekipp vill weiderhëllefen. Virun allem wärend der aktueller Saison. Déi Responsabel vum Sparta Club hunn sech nämlech entscheet gehat fir ouni Auslänner ze spillen. Op déi Manéier kréien d'Jugendspiller vu Bartreng méi Spillzäit an esou och Confiance. Wichteg Punkten en Vue vun der nächster Saison.

Och am Dresse vun der Nationalekipp ass de Pitt op Kuerfjuegd gaangen. Wärend ronn 10 Joer. 2016 war dunn do Schluss.

Basketballspillen huet dem Pitt Koster iwwer all déi vill Jore grousse Spaass gemaach. A seng Roll elo als Oldie bei de Spartaner gefält him och ganz gutt. Zemools well hie geséit waferee Progrès seng Matspiller um Terrain maachen. An all deene Jore wou de Pitt spillt, hätt sech de Basket am allgemengen awer och positiv entwéckelt.

D'Spartaner sinn eng ganz jonk Ekipp. An obwuel si ouni Auslänner spille schloen si sech ganz ganz uerdentlech des Saison. Si bauen elo op d'Zukunft vum Club op. Do hëlleft d'Erfarung vun engem Pitt Koster enorm.

De Pitt ass Papp vun engem Meedchen. Am Juli kommen Zwillingen op d'Welt. Do kennt sécherlech keng Langweil bei Koster's doheem op. An d'Kolleege wäerte sech bestëmmt och reegelméisseg beim Pitt mellen.