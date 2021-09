Nodeems de Pjanic beim FC Barcelona net wierklech vill Spillzäit kritt, ass et d'Nouvelle, dass de Mëttelfeldspiller u Besiktas Istanbul ausgeléint gëtt.

Eng Kafoptioun soll et allerdéngs net ginn. Den Deal gëllt elo mol bis den 30. Juni 2022.

30 mol ass de Pjanic am Triko vum FC Barcelona op den Terrain, dovun 19 mol an der Liga, 8 mol an der Champions League 1 mol an der Copa del Rey an 2 mol am Spuenesche Super Cup.