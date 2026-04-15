RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Villefranche-sur-Saône13 Joer ale Jong a Frankräich erschoss, 15 Joer ale Verdächtege festgeholl

RTL mat AFP
En 13 Joer ale Mineur ass a Frankräich duerch e Schoss gestuerwen – elo sëtzt e 15 Joer ale Jong wéinst dem Verdacht op Doutschlag an Untersuchungshaft.
Update: 15.04.2026 14:54
D’Ëmstänn géifen drop hindeiten, datt d’Affer aus kuerzer Distanz getraff gouf, esou de Parquet zu Lyon e Mëttwoch.
© OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

Zwee Deeg nodeems en 13 Joer ale Jong a Frankräich erschoss ginn ass, gouf e 15 Joer ale Jong festgeholl. De Parquet ermëttelt wéinst Doutschlag an huet fir de Jugendlechen Untersuchungshaft ugefrot.

D’Dot huet sech an engem klengen Akafszentrum zu Villefranche-sur-Saône, an der Géigend vu Lyon, ofgespillt.

D’Ëmstänn géifen drop hindeiten, datt d’Affer aus kuerzer Distanz getraff gouf, esou de Parquet zu Lyon e Mëttwoch. Detailer zu engem méigleche Motiv goufen net genannt.

Verschidden Awunner a Bekannte vum Affer hunn ugeholl, datt de Schoss ongewollt lassgaangen ass, wéi déi Jugendlech mat der Waff hantéiert hunn. Ufanks waren am Ganze véier Jugendlecher tëscht 12 a 16 Joer, souwéi e 44 Joer ale Mann festgeholl ginn. Dee stoung ënner Verdacht, de Besëtzer vun der Schosswaff ze sinn.

Mat Ausnam vum presuméierten Täter goufen déi aner nees fräigelooss.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.