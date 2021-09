De Veräin aus dem Grand-Duché huet de Retourmatch géint Vellaznimi mat 36:26 gewonnen.

Käerjeng steet am 2. Tour vum EHF European Cup. De Veräin aus dem Grand-Duché huet no der klorer 32:23-Victoire am Allersmatch och de Retourmatch virun den eegene Spectateure géint Vellaznimi aus dem Kosovo verdéngt gewonnen. No 60 Minutten huet ee sech mat 36:26 behaapt. An der Paus louchen déi Käerjenger mat 16:13 a Féierung.