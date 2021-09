Déi Käerjenger hunn am EHF European Cup den Allersmatch vum 1. Tour géint Vellaznimi souverän mat 32:23 gewonnen.

Am Handball war den HB Käerjeng e Samschdeg net am Championnat, mä am 1. Tour vum EHF European Cup gefuerdert. Virun den eegene Spectateuren hat een hei Vellaznimi aus dem Kosovo op Besuch. Am Allersmatch gouf et fir de Veräin aus dem Grand-Duché eng kloer 32:23-Victoire. Domadder hunn déi Käerjenger eng ganz gutt Ausgangspositioun fir de Retourmatch e Sonndeg an d'Chancë si grouss, fir et an den 2. Tour ze packen.

An der éischter Hallschent war d'Partie tëscht béide Veräiner ausgeglach an esou ass et beim Stand vu 17:14 aus Siicht vun Temelkov a Co an d'Kabinne gaangen. No der Paus konnten déi Käerjenger du séier de Virsprong ausbauen an hunn de Match bis zum Schluss net méi aus der Hand ginn. Um Enn huet ee sech kloer mat enger Avance vun 9 Goler behaapt.

Den Temelkov huet mat 10 Goler am dackste fir Käerjeng markéiert.

De Retourmatch gëtt e Sonndeg um 17 Auer och nees um Käerjenger Dribbel gespillt.