Jonglënster huet géint d'Ekipp aus der 1. Divisioun mat 0:2 de Kierzere gezunn an op den aneren Terrainen gouf et fir d'Favoritte keng weider Problemer.

Zum Optakt vun der zweeter Ronn an der Coupe de Luxembourg gouf et e Samschdeg bei de Favoritte keng grouss Iwwerraschungen. D'Fola, Déifferdeng, Munneref an och Hesper hu sech fir déi nächst Ronn qualifizéiert.

E Coup ass allerdéngs der Ekipp vun der Jeunesse Useldeng gelongen, déi sech mat 2:0 géint Jonglënster aus der Éirepromotioun behaapte konnt.