De Lionel Messi a seng Coequipieren hu sech misse mat 0:2 zu Rennes geschloe ginn.

Ligue 1

Rennes - PSG 2:0

1:0 Laborde (45'), 2:0 Tait (46')

No aacht Victoiren am Ufank vun der Saison an der Ligue 1 huet de PSG e Sonndeg déi éischt Néierlag kasséiert. Mat 0:2 huet een zu Rennes de Kierzere gezunn.

Virun der Lännermatchpaus huet de PSG-Trainer Pochettino op Experimenter verzicht an huet no der Victoire an der Champions League géint ManCity nees op Mbappé, Neymar a Messi an den éischten Eelef gesat. Rennes war richteg gutt an d'Partie gestart an huet de Golkipp Donnarumma duerchaus un d'Schweesse bruecht. Zwéngend gouf et awer nëmmen op der anerer Säit: Bannent zwou Minutten hunn Mbappé an Neymar zwou ganz déck Chancë leie gelooss (23., 25.), ier de Messi e Fräistouss widder d'Lat gesat huet. Wéi de PSG mat de Gedanke schonn an der Kabinn war, huet Rennes äiskal zougeschloen. De Laborde huet d'Lokalekipp an der 45. Minutt a Féierung bruecht.

No der Paus huet Rennes op en Neits zougeschloen. No nëmme 60 Sekonnen huet den Tait op 2:0 gesat. Paräis konnt spilleresch net iwwerzeegen an hat Chance, datt de Sulemana an der 62. Minutt net nach op 3:0 gesat huet. De PSG hat duerno nach déi eng oder aner Chance, ma si waren insgesamt net zwéngend genuch an esou ass et bei der 0:2-Néierlag bliwwen.

Bundesliga

Mainz - Union Berlin (15h30)

Bayern München - Eintracht Frankfurt (17h30)

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen (19h30)

Premier League

Tottenham - Aston Villa (15h)

Liverpool - Manchester City (17h30)

Serie A

Bologna - Lazio Roum 3:0

1:0 Barrow (14'), 2:0 Theate (17'), 3:0 Hickey (68')

Keng Chance hat um 7. Spilldag am italienesche Championnat Lazio Roum zu Bologna. An Ënnerzuel huet ee sech misse mat 0:3 geschloe ginn. Schonn no 17 Minutte louch Bologna mat 2:0 a Féierung, dat no Goler vu Barrow an Theate. No der Paus huet den Hickey an der 68. Minutt mam 3:0 fir d'Schlussresultat gesuergt. D'Gäscht waren no enger rouder Kaart vum Acerbi vun der 76. Minutt un an Ënnerzuel.

Florenz - Neapel (18h)

La Liga

Espanyol Barcelona - Real Madrid (16h15)

