Et war e gudde Weekend fir d'Fans vun den New-Yorker-Veräiner, well esouwuel d'Giants zu New Orleans wéi och d'Jets doheem konnte gewannen.

Et war de Retour vum Tom Brady bei déi Franchise, mat där hien déi gréisste Succèse gefeiert huet. Mat senge Buccaneers aus Tampa Bay koum de Star Quarterback zeréck bei d'Patriots. An et war e Match, wou u sech kee vu béide Quarterbacks, mä éischter d'Defensen d'Accèse gesat hunn. D'Bucs waren nees traditionell gutt géint de Laf, si hunn ganzer "-1 Yards" do zougelooss, haten awer méi Problemer mat de Passen, ëmmerhin huet de Mac Jones 31 vu 40 Bäll fir 275 Yards an 2 Touchdowns, esou wéi 1 Interception gehäit. D'Patriots waren dogéint besser géint d'Passen, de Brady huet kee Ball an d'Endzon gehäit dofir awer 269 Yards, awer méi schwaach beim Laf, wou si der 119 zougelooss hunn. Bei de Bucs war et de Kicker Ryan Succop, deen d'Punkte gemaach huet, dat bei 4 vu 5 Versich. An der Paus louchen d'Patriots 7:6 vir, ma si kruten am drëtte Quarter keng Punkten op d'Board an déi 10 am leschte Véierel goungen net duer, fir de Match ze wannen. D'Bucs setze sech also an engem defensiv dominéierte Match 19:17 géint d'Patriots duerch. Mat dëser Victoire huet den Tom Brady elo géint all Veräin, deen an der NFL ass, op d'mannst eng Kéier gewonnen. Virun him hunn dëst just de Brett Favre, den Drew Brees an de Payton Manning fäerdegbruecht, donieft huet hien och elo a senger Karriär esou vill Passing Yards gehäit, wéi nach ni e Spiller an der Geschicht vun der NFL.

Am Match tëscht den Arizona Cardinals an den LA Rams stounge sech zwou Ekippe géintiwwer, déi bis ewell nach all Match gewanne konnten. D'Rams haten de bessere Start, mat engem Fieldgoal an engem erzwongene Punt, ma mam zweete Ballbesëtz hu se eng Interception gehäit, déi e puer Spillzich méi spéit zu 7 Punkte fir d'Cardinals gefouert hunn. Dono hunn d'Gäscht d'Rudder iwwerholl an hu sech am Ugrëff wéineg Feeler erlaabt an an der Defense nach virun der Paus e Fumble an e Punkt erzwongen. Esou goung et mat 21:13 fir d'Cardinals an d'Paus. Am drëtte Quarter kruten d'Rams net vill hin, si hunn en Field Goal verschoss an de Ball no engem mësslongene véierte Versuch missten ofginn. D'Cardinals dogéint hunn hiren Avantage ausgebaut. Mam hirem lescht Ballbesëtz hunn d'Rams nach op 20:37 verkierzt, ma dëst war awer just Kosmetik um Scoreboard.

Bis ewell ass d'Saison vun den Jets mat hirem neie Playcaller Zach Wilson nach net optimal verlaf. Dëst wollte si doheem géint déi favoriséiert Titans änneren. Et war grad an der éischter Hallschent, wou d'Defense d'Jets am Spill gehalen huet. Well si hunn et fäerdeg bruecht, datt d'Titans net eng Kéier an d'Endzon koumen a wa si gepunkt hunn, war et iwwer e Field Goal. Selwer hunn d'Jets awer och just een Touchdown hikritt esou si si mat engem 7:9-Réckstand an d'Paus gaangen. Am drëtte Quarter konnten d'Jets dunn eng éischte Kéier d'Féierung iwwerhuelen an am véierte goung et ëmmer hin an hier. Mat engem Touchdown kuerz viru Schluss an enger gudder Aarbecht vun hirer Defense hunn d'Titans et an d'Verlängerung gepackt. Hei hunn d'Jets de Ball als éischt kritt, kruten awer keen Touchdown mä just e Fieldgoal hin. D'Gäscht aus Tennessee haten also nach d'Chance, de Match ze dréinen. Ma d'Defense vun den Jets huet si just knapp iwwert d'Mëttellinn gelooss an de Bullock huet aus 49 Yards säi Fieldgoal-Versuch verschoss.

Änlech wéi den Jets ass et bis ewell och den New Yorker Giants gaangen, si wollte bei de Saints hir éischt Victoire feieren. No engem 0:0 no 15 Minutten hunn dono béid Ekippen nach nach der éischter Hallschent en Touchdown fäerdegbruecht. No der Paus hunn d'Saints dunn eng Zäit laang dominéiert an hunn aus dem 7:7 séier en 21:10 gemaach. D'Giants konnte vun enger Interception, déi si gefaangen hunn, net profitéieren. D'Schlussphas huet du kloer de Gäscht aus New York gehéiert, déi 31 Sekonne viru Schluss den Ausgläich markéiert an esou d'Verlängerung erzwongen hunn. Hei hu si de Schwong aus dem véierte Quarter matgeholl a mat hirem éischte Ballbesëtz no 9 Spillzich de Ball an d'Endzon bruecht an esou de Match fir sech entscheet. D'Feier vun den Giants hat e klenge Bmol, well hire Kicker Graham Gano fir déi éischte Kéier an de leschten 38 Versich e Fieldgol net markéiert huet an domadder säi Laf, bis ewell dee längsten an der Geschicht vun den Giants, op en Enn koum.

All d'Resultater am Iwwerbléck

Jacksonville Jaguars - Cincinnati Bengals 21:24

Tennessee Titans - New York Jets 24:27

Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 42:30

Carolina Panthers - Dallas Cowboys 28:36

New York Giants - New Orleans Saints 27:21

Cleveland Browns - Minnesota Vikings 14:7

Detroit Lions - Chicago Bears 14:24

Houston Texans - Buffalo Bills 0:40

Indianapolis Colts - Miami Dolphins 27:17

Washington Football Team - Atlanta Falcons 34:30

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers 34:30

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams 37:20

Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers 17:27

Baltimore Ravens - Denver Broncos 23:7

Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots 19:17

An der Nuecht op en Dënschdeg mussen d'Raiders nach zu Los Angeles bei den Chargers untrieden.